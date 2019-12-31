Advertisements
Advertisements
Advertisements

"البحوث الإسلامية" يعقد ثاني محاضرات الموسم الثقافي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:14 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
محمود الجلاد
Advertisements
عقدت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية، المحاضرة الثانية من الموسم الثقافي لعام 2019-2020 بمدينة البعوث الإسلامية، بحضور عدد من طلاب الأزهر الشريف والطلاب الوافدين.

وقال الدكتور نظير محمد عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الموسم الثقافي الذي تعقده اللجنة يتضمن هذا العام، مجموعة من الندوات العلمية المتخصصة في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، بحضور الطلاب الوافدين، وغيرهم من الباحثين بجامعة الأزهر وخارجها، بالإضافة إلى الجمهور العام.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف اللقاءات العلمية المتخصصة والتوعية الثقافية للطلاب والباحثين.

وحاضر في اللقاء، الأستاذ الدكتور رفعت السيد العوضي، مقرر لجنة الإعجاز العلمي، وعضو مجمع البحوث الإسلاميّة.

وجاءت محاور اللقاء تحت عنوان "دولة المواطنة في الإسلام.. التشريع الإسلامي نموذجًا".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ 33 دقيقة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. التعليم تصدر تعليمات بشأن امتحانات الصف الثالث الثانوي

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر يهرب من فخ مباراة الأهلي والهلال السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

هازارد يفاجيء ريال مدريد

منذ ساعتين

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
05:13 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

10:36 ص

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status