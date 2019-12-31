أصالة: " نعد أنفسنا بعام جديد بمشاعر أجمل وأكثر نضارة"

وجهت الفنانة أصالة رسالة لمحبيها بمناسبة انتهاء عام 2010، مُتمنية فيها أن يحمل العام الجديد الفرح والأمل لها ولعائلتها ولجميع أحبائها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت أصالة صورة لها، وعلقت على الصورة قائلة: "عام يودّعنا بآخر صباح ليبدأ الجديد غدًا، علّه يأخذ معه ما أبكانا وأحزننا ، ويأخذ الضّعف المُهين، والانكسار الّذي ارهقنا".



وتابعت أصالة قائلة: "ونعد أنفسنا بعام جديد، بمشاعر أجمل وأكثر نضارة لنشعّ لمنّ حولنا فرحًا وأملّ ، ولعائلتي الغالية الحبيبة الّتي ناضلت منّ أجلي، وأصدقائي الأوفياء الّذين لايميلون لو مالت الحياة ".



وأضافت: " أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما أتمنّى أنّ أكون ، ليس هو فقط عام جديد ، بلّ هو تذكار لأنّ نتغيّر ونتجدّد ونعدو ، كلّ عام وجميعنا بخير وبلادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير".



يُشار أن آخر ألبومات أصاله الغنائية هو ألبوم" فى قربك"، واحتوى الألبوم على عشر أغاني، هم:"في قربك،حيطة صد، جدًا جدًا،حاجة متخصكش،جابوا سيرته،نكتة بايخة مبقاش سر، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك.