تمويل إضافي من البنك الدولي للإسكان الاجتماعي فبراير المقبل



قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن هناك تمويل إضافي مطلوب من البنك الدولى بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من المقرر وصوله فبراير المقبل، مشيرة إلى أن وزارة المالية مسؤولة عن سداده خلال ٣٠ سنة بشكل منتظم.



وعن احتمالية تباطؤ الأسواق في 2020 أوضحت "عبد الحميد في حوار إلى "الفجر"، أن العقارات لا يمكن أن تعاني كسادًا لأنها مرتبطة بالطلب أما العقارات الخاصة بالاستثمارات هى التى من الممكن أن تواجه بعض التباطؤ، متابعة: " في أيدينا التغلب على هذا الأمر من خلال توجيه القطاع بالكامل للعمل في المناطق ذات الطلب العالي".

