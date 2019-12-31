Advertisements
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31-12-2019
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:01 م
Advertisements
Advertisements
أسعار الحديد اليوم
حافظت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-12-2019 على استقرارها وذلك بعد ارتفاعها أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا، وسبق أن ارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه، وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:
أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق
سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًا
سعر حديد المصريين 10300 جنيه للطن
سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطن
سعر حديد المراكبي 10 آلاف للطن
سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن
سعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و100 جنيه للطن
سعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطن
سعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطن
سعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطن
أسعار الحديد اليوم للقطاعي
حديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطن
حديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للطن
حديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطن
الحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن
تراجعات أسعار الحديد في الأسواق
تراجعت أسعار الحديد بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن.
Advertisements