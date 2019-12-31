أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31-12-2019

أسعار الحديد اليوم







أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق



تراجعات أسعار الحديد في الأسواق





تراجعت أسعار الحديد بنحو ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضى بعد تراجع أسعار البليت بنحو 70 دولار ليسجل متوسط سعر الطن من خام الحديد "البليت" 655 دولار، بجانب تخفيض مجلس الوزارء سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات، ويضاف على ذلك تراجع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ليعاود الصعود مرة أخر خلال الشهر الجاري مع ارتفاع أسعار البليت لتسجل نحو 700 دولار للطن بجانب ارتفاع سعر الخردة بنحو 100 دولار للطن.



حافظت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 31-12-2019 على استقرارها وذلك بعد ارتفاعها أسعار الحديد خلال الشهر الماضي بقيادة شركة عز للصلب سعر طن حديد عز 10600 جنيه، وأعلنت شركة حديد المصريين رفع الأسعار بنحو 200 جنيه اليوم، من جانب أخر أعلنت تخفيض مجموعة بشاي للصلب عن سعر تسليم أرض المصنع ليسجل سعر طن الحديد 10300 جنيه شامل ضريبة القيمة المضافة ويباع في الأسواق بنحو 10 ألاف و500 جنيهًا، وسبق أن ارتفع سعر حديد المصرين بنحو 100 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر حديد الجارحي بنحو 400 جنيه، وجاءت أسعار الحديد اليوم على النحو التالي:سعر حديد عز اليوم 10600 جنيهًاسعر حديد المصريين 10300 جنيه للطنسعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطنسعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطنسعر حديد بشاي 10 آلاف و500 جنيه للطنسعر حديد المراكبي 10 آلاف للطنسعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطنسعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطنسعر حديد الجارحي اليوم 10 ألاف و100 جنيه للطنسعر حديد السويس 10 ألاف و200 جنيه للطنسعر حديد عنتر 10 ألاف جنيه للطنسعر حديد مصر ستيل 10 ألاف جنيه للطنأسعار الحديد اليوم للقطاعيحديد العتال 10 ألاف جنيهًا للطنحديد عز ما بين 10600 و10650 جنيهًا للطنحديد الجارحي 10250 و10300 جنيهًا للطنالحديد الاستثماري 10050 جنيهًا للطن