تعرض مقر تابع للحرس الثوري الإيراني لهجوم بقنبلة في طهران

تعرض مقر تابع للحرس الثوري الإيراني في طهران ليل أمس لهجوم بقنبلة، أدى إلى اشتعال النيران، من دون إلحاق خسائر مادية، حسبما ذكرت وكالات أنباء إيرانية.

وقالت مصادر مطلعة: "مقر خاتم الأنبياء للإعمار التابع للحرس الثوري في طهران تعرض ليل أمس لهجوم بقنبلة يدوية الصنع، ما أدى إلى اشتعال النيران في يافطة كانت معلقة على أحد الجدران، من دون إلحاق خسائر في المبنى".

وبحسب وكالات الأنباء، أضافت المصادر أنه "بناء على الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة فقد كان المهاجم يستقل دراجة نارية، والتحقيقات جارية للتعرف والقبض عليه".

وزعم موقع منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، أن "محتجين هاجموا مقر خاتم الأنبياء للبناء التابع لقوات الحرس في طهران، الواقع عند تقاطع شارعي "زرافشان" و"شجريان" وأشعلوا النار فيه في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم"، ونشر الموقع مقطع فيديو، قال إنه للحظة الهجوم على مقر الحرس الثوري.

وكانت الاحتجاجات الإيرانية، قد اندلعت في نوفمبر الماضي، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.

وتعد مظاهرات نوفمبر أكثر الاضطرابات دموية في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، حيث أفادت وسائل إعلام أجنبية ومنظمات حقوقية، بما فيها وكالات أممية، بأن "مئات الأشخاص راحوا ضحية قمع الاحتجاجات".