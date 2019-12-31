أنشيلوتي يرغب في ضم نجم ريال مدريد المنبوذ لإيفرتون

لإأدات بعض التقارير الصحفية أن المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون مستعد لإعادة الانضمام إلى صانع ألعاب ريال مدريد خاميس رودريجيز .





كان المدرب الإيطالي قد تزامن سابقًا مع الدولي الكولومبي في لوس بلانكوس وبايرن ميونيخ.





وفقًا للصحافة الإنجليزية ، فإن أنشيلوتي ، الذي حل محل ماركو سيلفا كمدرب لفريق إيفرتون ، مهتم بجلب جيمس معه في الدوري الإنجليزي الممتاز.





كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مهتمًا أيضًا بتوقيع اللاعب في الصيف ، بينما كان في نابولي.





إذا انتقل الكولومبي إلى الجانب الإنجليزي ، فسوف يتعاون مع زميله في الفريق الوطني يري مينا





يريد كارلو انشيلوتي المدير الفني الجديد لايفرتون الاستفادة من علاقته الطيبة مع ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز وابرام صفقة مع النادي الملكي , انشيلوتي يريد التوقيع مع خاميس رودريجيز