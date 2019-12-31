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أخبار البورصة المصرية : "اوراسكوم للتنمية" تستعيد حيازة جزيرة أمون وتدرس تطويرها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

علمت البورصة المصرية أنشركة اوراسكوم للتنمية مصر قامت بإستعادة الحيازة على جزيرة أمون بالتعاون مع شركة إيجوث.

وأوضحت الشركة في بيان البورصة المصرية اليوم ، أنها تقوم بدراسة أعمال تطوير الجزيرة، كما تؤكد التزامها بمبدأ الشفافية وإدراكها لضرورة الافصاح عن أية أحداث جوهرية للشركة.

وقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر في شهر مارس الماضي ، إنه لم يتم مخاطبتها رسمياً من أي جهة حكومية بخصوص التنازل عن جزيرة آمون في أسوان مقابل رد قيمة حق الانتفاع المسدد للدولة ، وتضررت  أوراسكو من سداد حق الانتفاع بجزيرة آمون، نظرا لعدم تمكنها من استلام الأرض بسبب تعديات عليها.

وحققت  أوراسكوم أرباحاً بلغت 501.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 274.06 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 3.34 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.39 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

كما حققت الشركة أرباحاً ربع سنوية ،  بلغت 107.44 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 89.4 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.
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