"النقل": آلية جديدة لإدارة مواقف السيارات أسفل الدائري

ناقش المهندس كامل الوزير ، وزير النقل، تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري.





وأكد وزير النقل، خلال اجتماعه مع كل من: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق وسكرتير عام محافظ القاهرة لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية الهامة، أن الطريق الدائري شريان مروري هام يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي وهو ما يتطلب التنسيق السريع بين كافة الأطراف المعنية لتنفيذ هذا التنظيم خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم، وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى.





وشدد، على تحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.





ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل أوجه التعاون فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات أسفل هذا الشريان المروري الهام بما يسهل من تنقل المواطنين.

وتم أيضًا مناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات حيث تم التأكيد على تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية، فقد تم التأكيد على أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والخاص باتخاذ كافة الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية وأن الهيئة العامة للنقل النهري ستقوم بإصدار التراخيص للوحدات الآلية وسيتم تفويض المحافظين بإصدار التراخيص للوحدات الغير آلية والثابتة على أن تقوم هيئة النقل النهري بوضع الأسس لإصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم إجراءات الملاحة، بالإضافة إلى التأكيد على قيام المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري بعقد دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات عن استخراج التراخيص.واستعرض وزير النقل التنسيق مع محافظة الجيزة لإصدار التصاريح المطلوبة من المحافظة بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ) وكذلك التنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار التصاريح اللازمة لنادي السكة الحديد والشركة المنفذة لأعمال تطوير بوابات وأسوار النادي بالعمل بالشوارع المحيطة بالنادي وفقا للدراسة المقدمة من وزارة النقل والتي صدق عليها فخامة رئيس الجمهورية.