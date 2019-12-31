Advertisements
Advertisements
Advertisements

"النقل": آلية جديدة لإدارة مواقف السيارات أسفل الدائري

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كرستينا عياد
Advertisements
ناقش المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تنظيم ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري.

وأكد وزير النقل، خلال اجتماعه مع كل من: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور اللواء احمد راشد محافظ الجيزة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق وسكرتير عام محافظ القاهرة لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بعدد من المشروعات الخدمية الهامة، أن الطريق الدائري شريان مروري هام يخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي وهو ما يتطلب التنسيق السريع بين كافة الأطراف المعنية لتنفيذ هذا التنظيم خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 100 كم، وخاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى.

وشدد، على تحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة والمحافظات المعنية بالطريق الدائري ستقدم كل أوجه التعاون فيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات أسفل هذا الشريان المروري الهام بما يسهل من تنقل المواطنين.

وتم أيضًا مناقشة آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات حيث تم التأكيد على تولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بقانون الملاحة الداخلية، فقد تم التأكيد على أهمية الطلب المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والخاص باتخاذ كافة الآليات والتدابير الخاصة بشأن تحقيق السلامة لمستخدمي الوحدات النهرية وأن الهيئة العامة للنقل النهري ستقوم بإصدار التراخيص للوحدات الآلية وسيتم تفويض المحافظين بإصدار التراخيص للوحدات الغير آلية والثابتة على أن تقوم هيئة النقل النهري بوضع الأسس لإصدار التراخيص والمعاينات التي تنظم إجراءات الملاحة، بالإضافة إلى التأكيد على قيام المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري بعقد دورات تدريبية للعاملين في الإدارات الملاحية بالمحافظات عن استخراج التراخيص.

واستعرض وزير النقل التنسيق مع محافظة الجيزة لإصدار التصاريح المطلوبة من المحافظة بشأن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ) وكذلك التنسيق مع محافظة القاهرة لإصدار التصاريح اللازمة لنادي السكة الحديد والشركة المنفذة لأعمال تطوير بوابات وأسوار النادي بالعمل بالشوارع المحيطة بالنادي وفقا للدراسة المقدمة من وزارة النقل والتي صدق عليها فخامة رئيس الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير الطريق الدائري

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 18 ساعة

هازارد يفاجيء ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 21 ساعة

صفقة جديدة في ليفربول

منذ ساعة و 7 دقيقة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 18 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"النقل": الطريق الدائري الإقليمي يربط بين أكثر من 20 محافظة

"الطرق والكباري": الطريق الدائري الإقليمي شريان النقل في مصر

وزير النقل ومحافظ السويس يتفقدان كوبري وطريق 109 (صور)

"عرفات": تنفيذ كباري طريق "السويس-النفق" بتكلفة 492 مليون جنيه يناير الحالي

وزيرا النقل والتنمية المحلية و3 محافظين يناقشون تطوير "الطريق الدائري"

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status