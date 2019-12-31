اليوم.. الجامعة العربية تبحث التطورات في ليبيا

تبحث الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع طارئ على مستوى المندوبين تطورات الأوضاع في ليبيا، لاتخاذ موقف عربي في هذا الشأن.

وطلب مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، بعقد هذا الاجتماع الطارئ وأيدته عدد من الدول العربية.

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، أجرت الأمانة العامة مشاورات مع العراق، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ومصر صاحبة الدعوة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة.

وأعدت الأمانة العامة مذكرة لعرضها على المجلس بشأن آخر التطورات في ليبيا، والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف، في ضوء التدخلات التركية السافرة بالشأن الليبي الداخلي.