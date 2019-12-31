عروض عيد ميلاد كارفور مصر في ليلة رأس السنة | الحق خصومات 2020 Carrefour Market من 1 يناير إلى 14 حتى نفاذ الكمية





نقدم لكم مجلة عروض كارفور رأس السنة 2020، وكذلك مجلة تخفيضات كارفور في عيده السابع عشر، والتي ينتظرها الكثير من الناس في مصر كل عام، حيث تم إصدار مجلة عروض وتخفيضات كارفور 2020، وشملت العديد من التخفيضات على المنتجات الغذائية أو الملابس والأجهزة الكهربية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الأخري التي يحتاجها البيت المصري.





مجلة عروض كارفور في رأس السنة 2020

يحرض الكثير من المواطنين على استغلال فرصة عروض وتخفيضات كارفور 2020 على جميع المنتجات، وشراء ما يحتاجونه من منتجات، والاستفادة بهذه العروض، والتي ستوفر الكثير من المال على المستهلكين، حيث تصل تخفيضات كارفور إلي 60%، وهو الأمر الجديد، ونرفق لحضراتكم جميع صور عروض كارفور 2020.





قائمة فروع كارفور مصر





فرع كارفور سيتي سنتر المعادي – City Center Maadi

فرع كارفور كايرو فيستفال سيتي – Cairo Festival City

فرع كارفور صن سيتي – Sun City

فرع كارفور الشروق – Shorouk

فرع كارفور العبور – Obour

فرع كارفور داندي – Dandy

فرع كارفور سيتي سنتر اسكندرية – City Center Alexandria

فرع كارفور سيتي لايت – City Light

فرع كارفور عروبة – Orouba

فرع كارفور طنطا – Tanta

فرع كارفور جرين بلازا – Green Plaza

فرع كارفور رويال بلازا – Royal Plaza

فرع كارفور الملتقى – Al-Moltaqa

فرع كارفور المنصورة – Mansoura

فرع كارفور خليج نعمة – Neama Bay

فرع كارفور همبرا – Hambra

فرع كارفور صن تيرا – Sunterra

فرع كارفور ميجا مول – Mega Mall

فرع كارفور ميراج سيتي – Mirage City

فرع كارفور المعادي الجديدة – New Maadi

فرع كارفور حلوان – Helwan

فرع كارفور طرة – Torah

فرع كارفور الحمد – El-Hamd

فرع كارفور دون تاون – Down Town

فرع كارفور زيزينيا – Zizinia

فرع كارفور بيرامدز مول – Pyramids Mall

فرع كارفور بيرامدز فيو – Pyramids View

فرع كارفور دولفين مول – Dolphin Mall

فرع كارفور جزيرة بلازا – Gezira Plaza

فرع كارفور طيبة مول – Tiba Mall

فرع كارفور السراية مول – Saraya Mall

فرع كارفور حلوان Helwan

فرع كارفور 15 مايو – 15 May

تخفيضات كارفور 2020





يمثل كتالوج صور عروض وتخفيضات كارفور في رأس السنة 2020 أهمية كبير، ويشهد البحث عن صور عروض كارفور بمناسبة الكريسماس لٌبالاً كبيراً من أجل التعرف على المنتجات وقيمة التخفيضات الموجودة على كل منتج، ويذكر أن تخفيضات كارفور لهذا العام تضم مناسبتين، وهما عيد ميلاد كارفور، وكذلك عروض رأس السنة.



