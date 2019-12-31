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Happy New Year | أقوى خصومات وعروض كارفور مصر في ليلة رأس السنة 2020 Carrefour Market مجلة كارفور يناير وتخفيضات ضخمة
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:52 ص
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Happy New Year | أقوى خصومات وعروض كارفور مصر في ليلة رأس السنة 2020 Carrefour Market مجلة كارفور يناير وتخفيضات ضخمة
نقدم لكم مجلة عروض كارفور رأس السنة 2020، وكذلك مجلة تخفيضات كارفور في عيده السابع عشر، والتي ينتظرها الكثير من الناس في مصر كل عام، حيث تم إصدار مجلة عروض وتخفيضات كارفور 2020، وشملت العديد من التخفيضات على المنتجات الغذائية أو الملابس والأجهزة الكهربية ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات الأخري التي يحتاجها البيت المصري.
مجلة عروض كارفور في رأس السنة 2020
يحرض الكثير من المواطنين على استغلال فرصة عروض وتخفيضات كارفور 2020 على جميع المنتجات، وشراء ما يحتاجونه من منتجات، والاستفادة بهذه العروض، والتي ستوفر الكثير من المال على المستهلكين، حيث تصل تخفيضات كارفور إلي 60%، وهو الأمر الجديد، ونرفق لحضراتكم جميع صور عروض كارفور 2020.
قائمة فروع كارفور مصر
فرع كارفور سيتي سنتر المعادي – City Center Maadi
فرع كارفور كايرو فيستفال سيتي – Cairo Festival City
فرع كارفور صن سيتي – Sun City
فرع كارفور الشروق – Shorouk
فرع كارفور العبور – Obour
فرع كارفور داندي – Dandy
فرع كارفور سيتي سنتر اسكندرية – City Center Alexandria
فرع كارفور سيتي لايت – City Light
فرع كارفور عروبة – Orouba
فرع كارفور طنطا – Tanta
فرع كارفور جرين بلازا – Green Plaza
فرع كارفور رويال بلازا – Royal Plaza
فرع كارفور الملتقى – Al-Moltaqa
فرع كارفور المنصورة – Mansoura
فرع كارفور خليج نعمة – Neama Bay
فرع كارفور همبرا – Hambra
فرع كارفور صن تيرا – Sunterra
فرع كارفور ميجا مول – Mega Mall
فرع كارفور ميراج سيتي – Mirage City
فرع كارفور المعادي الجديدة – New Maadi
فرع كارفور حلوان – Helwan
فرع كارفور طرة – Torah
فرع كارفور الحمد – El-Hamd
فرع كارفور دون تاون – Down Town
فرع كارفور زيزينيا – Zizinia
فرع كارفور بيرامدز مول – Pyramids Mall
فرع كارفور بيرامدز فيو – Pyramids View
فرع كارفور دولفين مول – Dolphin Mall
فرع كارفور جزيرة بلازا – Gezira Plaza
فرع كارفور طيبة مول – Tiba Mall
فرع كارفور السراية مول – Saraya Mall
فرع كارفور حلوان Helwan
فرع كارفور 15 مايو – 15 May
تخفيضات كارفور 2020
يمثل كتالوج صور عروض وتخفيضات كارفور في رأس السنة 2020 أهمية كبير، ويشهد البحث عن صور عروض كارفور بمناسبة الكريسماس لٌبالاً كبيراً من أجل التعرف على المنتجات وقيمة التخفيضات الموجودة على كل منتج، ويذكر أن تخفيضات كارفور لهذا العام تضم مناسبتين، وهما عيد ميلاد كارفور، وكذلك عروض رأس السنة.
Happy New Year | أقوى خصومات وعروض كارفور مصر في ليلة رأس السنة 2020 Carrefour Market مجلة كارفور يناير وتخفيضات ضخمة
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