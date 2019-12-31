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العراق.. تجمع المئات خارج السفارة الأمريكية للاحتجاج على الغارات الجوية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تجمع العديد من المواطنين العراقيين خارج السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، احتجاجًا على الغارات الجوية الأخيرة للجيش الأمريكي في البلاد،كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا للتقارير، فإن العراقيين، الذين حضروا في وقت سابق جنازات القتلى في الضربات العسكرية، يحرقون الأعلام الأمريكية ويصرخون "تسقط، تسقط، الولايات المتحدة الأمريكية" و "الموت لأمريكا".

تصاعدت التوترات بين واشنطن وبغداد بعد أن شن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت خمسة منشآت تابعة لجماعة كتائب حزب الله الشيعية في سوريا والعراق.

قيل إن غارات الأحد الجوية أسفرت عن مقتل 25 من أفراد الميليشيا وإصابة 51 آخرين.

كانت العملية ردًا على هجوم على قاعدة أمريكية بالقرب من مدينة كركوك بشمال العراق يوم الجمعة، ولكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مجلس الأمن القومي العراقي في بيان إن الغارات الجوية الأمريكية التى تستهدف الجماعات شبه العسكرية العراقية ستجبره على إعادة النظر في علاقته والعمل مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة المناهض لداعش المتمركز هناك، وفقا لما أوردته رويترز.

وأضاف إن الغارات الجوية الأمريكية كانت انتهاكًا للسيادة وأن القوات الأمريكية تصرفت بناءً على أولوياتها واستنتاجاتها السياسية.

كما أوضح المجلس إن حماية العراق وقواعده العسكرية وجميع القوات المتمركزة هناك هي مسؤولية قوات الأمن العراقية وحدها.

وقد أدان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على عدة قواعد تابعة لجماعة ميليشيا تدعمها إيران في العراق وقال إن الهجوم سيكون له عواقب وخيمة.

وقال مكتبه في بيان "وصف رئيس الوزراء الهجوم الأمريكي على القوات المسلحة العراقية بأنه هجوم وحشي غير مقبول سيكون له عواقب وخيمة".

وقال عبد المهدي إن الحكومة ستعلن موقفها الرسمي بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي في وقت لاحق.

وعلي صعيد اخر، حذر قائد بارز في الميليشيات العراقية من رد فعل قوي ضد القوات الأمريكية في العراق بعد غارات جوية على العراق وسوريا خلال الليل، وضرب عدة قواعد لجماعته المدعومة من إيران مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا على الأقل.

نفذ الجيش الأمريكى غارات جوية يوم الأحد ضد جماعة كتائب حزب الله المدعومة من ايران ردا على مقتل مقاول مدنى امريكى فى هجوم صاروخى على قاعدة عسكرية عراقية، وفقا لما ذكره مسؤولون.

وقالت مصادر أمنية وميليشيات عراقية إنه قتل 25 من مقاتلي الميليشيا، وأصيب 55 آخرون على الأقل في أعقاب ثلاث غارات جوية أمريكية على العراق.
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