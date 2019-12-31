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"رئيس صندوق الإسكان الإجتماعي": القاهرة والجيزة ضمن الإعلان الثالث عشر
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:47 ص
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ياسمين إسلام
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قالت مى عبد الحميد رئيس صنجوتق تمويل الاسكان الاجتماعي أنه لم يتم تحديد الموعد النهائي لطرح الاعلان الثالث عشر وذلك لعدم الانتهاء من دراسة الطلب والأراضي المتاحة بالمحافظات المختلفة.
وأكدت مى عبد الحميد في حوار إلى "الفجر" أن الاعلان سيشمل عدد كبير من المدن الجديدة بما فيها القاهرة والجيزة، مشيرة إلى أن الإعلان كبير بالدرجة الكافية لتعظية الكثير من المدن الجديدة.
وعن إقبال المواطنين على مشروعات الإسكان الاجتماعي بالقاهرة والجيزة، أوضحت"عبد الحميد" أن الغقبال في هاتين المحافظين أكبر من غيرها نظرًا لارتفاع معدلات الطلب فيهما.
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