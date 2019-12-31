Advertisements
Advertisements
Advertisements

استنفار أمني بقنا استعدادا لاحتفالات رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
بدأت مديرية أمن قنا، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطتها التأمينية، أمام الكنائس ودور العبادة المسيحية، خلال الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية، بمحافظة قنا، ورفع حالة الطوارئ بشوارع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

ووضعت مديرية الأمن بإشراف مساعد أول وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، خطة أمنية محكمة، استعدادًا لاستقبال احتفالات رأس السنة، وأعياد الميلاد المجيد بالمحافظة، وتأمين 64 دار عبادة مسيحية.

كما وضعت المديرية عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وكثفت من التواجد الأمني أمام الكنائس ودور العبادة المسيحية، وشكلت دوريات على مدار الساعة لتمشيط الطرق، بمجموعات القول الأمني.

ويتم تكثيف الحملات الأمنية، على البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون، في حين أن الحملات الأمنية أتت بثمارها والتي نالت رضا المواطنين، ووضع عدد من الضباط والأفراد أمام الكنائس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة بالمديرية، مسلحين تسليحًا كاملًا.

وشدد مدير أمن قنا، على ضرورة تفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنيسة ومتابعة إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية والتأكد من تحقيق أعلى درجات التأمين، والتنبيه بعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة اى خطر وتامين احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

ونوه بضرورة اليقظة التامة من جميع قوات وأفراد التأمين وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس.
Advertisements

أخبار تهمك

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة جديدة في ليفربول

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 18 ساعة

هازارد يفاجيء ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 17 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يتحدى الجميع بالأهلي.. والإدارة ترضخ لطلبه الأول في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة عربية من رينيه فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

منذ أقل من ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

عاجل.. صدام بين رينيه فايلر والأهلي

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

06:51 م

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status