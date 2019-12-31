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سيرين عبدالنور بـ لوك غريب وتستغنى عن الروج الأحمر (صورة)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:33 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة اللبنانية، سيرين عبدالنور متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت فيها بمكياج صارخ وجديد عليها، معتمدة على روج شفاه باللون الأسود، لتظهر بإطلالة غريبة ومن المعروف عن سيرين حبها للروج الأحمر، فاكثيرًا ماتظهر بة. 

وهنأت "سيرين" جمهورها بالتعليق على الصورة قائلة: "حلو نغير لوك بالوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد كل عام وانتم بخير".

وتفاعل معها متابعيها ومحبيها الذى بعضهم أعجبتهم الأطلاله وأشادوا بجمالها، وبعض أخر تفاجئ بـ لوك.



وشاركت الفنانة سيرين عبدالنور مؤخرا بمسلسل "الديفا"، الذي يتكون من خمس حلقات فقط، ومدة كل حلقة لا تزيد عن عشر دقائق فقط، كما يتم عرضه عبر المنصة الرقمية "شاهد دوت نت"، ويعد هذا المسلسل هو الأول من نوعه من حيث طريقة عرضه وتقديمه في الوطن العربي، وهو يعد نوع جديد من الدراما مواكبة للأعمال العالمية التي تأخذ نفس الشكل في العرض.

يعد مسلسل "الديفا" هو مسلسل يختص بحياة النجوم والمشاهير، حيث أنه يعرض كواليس حياتهم الخاصة بعيداً عن أضواء الكاميرات والمصورين، يشارك في بطولة المسلسل والفنانة المصرية بوسي، والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وسام فارس، مهيرة عبدالعزيز.
سيرين عبدالنور بـ لوك غريب وتستغنى عن الروج الأحمر (صورة)
سيرين عبدالنور بـ لوك غريب وتستغنى عن الروج الأحمر (صورة)
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