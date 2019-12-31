بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في بني سويف

لقي طالب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب ملاكي بحي الأزهري بمدينة بني سويف.



وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطالب ويدعى أسامة سيد نعيم ١٧ سنة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف العام، والمصابون هم: محمد فاضل محمد، ١٨ سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد رفعت صالح، ١٧ سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم، محمد جمال جابر ١٤ سنة، مصابا باشتباه مابعد الارتجاج مع سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بحي الأزهري.



وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.