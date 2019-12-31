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دبلوماسي سابق: مصر تعامل 5 ملايين لاجئ كمواطنين أصليين

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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السفير محمد عبد الحكم
السفير محمد عبد الحكم
رقية جمال
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قال السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تحترم وتلتزم وتعترف باتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، الموقعة عام 1951، وتطبق بنودها كافة من حيث الحقوق والواجبات.

وأشار إلى أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ، معظمهم من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، وتقدم لهم الخدمات التعليمية والصحية كافة، من دون تفرقة، فضلًا عن إتاحة فرص العمل لهم بالمحافظات.

وأوضح "عبد الحكم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة المصرية في التعامل مع اللاجئين الوافدين، تقوم على أساس البعد الإنساني، والمسئولية الدولية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم، ممن يقيمون بأوروبا، يواجهون تمييزا بينهم وبين مواطني الدول الأوروبية، فضلًا عن موجات العنصرية والكراهية التي يقابلها اللاجئين في الدول الأوروبية، مشددًا على أن المفوضية السامية العليا لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختلفة وفي مقدمتها منظمة الهجرة الدولية، تشيد بتعامل مصر مع اللاجئين المقيمين على أراضيها.
 
وأوضح أن مصر لم تلجأ لأسلوب تركيا، في استغلال ورقة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؛ لابتزاز دول الاتحاد الأوروبي.
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