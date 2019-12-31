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مسلسل FAWS قد يشهد أول "كروس أوفر" بين عالم "AVENGERS" و "X-men"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:20 م
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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يجري تصوير مسلسل The Falcon And The Winter على قدم وساق في الوقت الحالي استعدادا لطرحه خلال عام 2020 المقبل.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات هي الأحدث للثنائي نجمي المسلسل أنتوني ماكي وسباستيان ستان، ظهرا بها خلال تصوير مشاهد المسلسل بمدينة أطلنطا.

و تم التقاط صور جديدة في مواقع تصوير المسلسل الذي يترقبه عشاق عالم "مارفل"، ظهر بها شعار مدينة ماديربور وهي جزيرة خيالية في اسيا، ذكرت كثيرا في كومكيس "X-men" ولها علاقة بنشأة أو تاريخ شخصية "ولفرين"، ومن المتوقع ظهور شخصية جديدة هي "مس مارفل" ضمن أحداث المسلسل، وهي أول بطلة من عالم مارفل مسلمة.

ويعد مسلسل The Falcon And The Winter أحد الأعمال الفنية للمرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي وهو امتداد لعالم "كابتن أمريكا".

وكانت قد أعلنت استوديوهات MARVEL على لسان رئيسها "كيفين فيجي" في شهر يوليو الماضي، ضمن فعاليات مؤتمر "كوميك كون" بمدينة سان دييجو الأمريكية عن تفاصيل المرحلة الرابعة من عالمها السينمائي بكشفها عن اسماء الأفلام والمسلسلات التي ستعرض ضمن هذه المرحلة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن المرحلة ستتضمن 6 أفلام و5 مسلسلات، منها أجزاء جديد تكميلية لأفلام من مراحل عالم MARVEL السينمائي السابقة، والمسلسلات ستكون لشخصيات مشتقة من أفلام المراحل السابقة أيضا.

وفيما يخص الأفلام، تم الإعلان عن أن المرحلة الرابعة ستشهد طرح فيلم SHANG-CHI and the legend of the rings، وسيكون أول فيلم يشهد ظهور بطل خارق من أصول آسيوية في بطولة مطلقة.

وسيكون الفيلم من بطولة "سيمو ليو" و"أكوافينا" و"توني ليونج"، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في فبراير 2021.

وفيلم THE ETERNALS الذي سيكون من بطولة أنجلينا جولي وريتشارد مادن وكوميل ناجياني، ولورين رايدلوف وسلمى حايك، ومن إخراج كلوي زهاو، ويطرح بصالات العرض في يوم 6 نوفمبر 2020.

ومن المسلسلات، مسلسل THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER، الذي تشتق شخصياته من أفلام CAPTAIN AMERICA، وهو من بطولة أنتوني ماكي وسباستيان ستان، وسيعرض في خريف 2020 على قانة ديزني.
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