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الليلة.. محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رايحين نسهر"

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل الأغنية اسم "رايحين نسهر"، والكليب من إخراج محمد سامي، ومن المُقرر طرحها الليلة احتفالاً بالعام الجديد.

وفي سياق آخر ينشغل محمد رمضان حاليًا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور، ريم سامى، نجلاء بدر، روجينا، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، رحاب الجمل، إدوارد ، دنيا عبدالعزيز، أحمد داش.

وخاض محمد رمضان، السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، والمسلسل بطولة محمد رمضان، أحمد صيام، حلا شيحة، ماجد المصري، هنادي مهنى، مصطفى منصور، ومن تأليف عبد الرحيم كمال.
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الكلمات المفتاحية

داش ٢٠٢٠

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