2020.. متظاهرو هونج كونج يخططون لاحتجاجات العام الجديد

من المقرر تنظيم فعاليات احتجاج أخرى يطلق عليها اسم "Suck the Eve" و "Shop With You" في منطقة الترفيه والحانات في لان كواي فونغ في المنطقة التجارية المركزية، فضلاً عن المتنزهات بالقرب من ميناء فيكتوريا ومراكز التسوق الرئيسية.