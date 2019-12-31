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إحالة 3 أطباء للمحاكمة التأديبية.. تسببوا في كارثة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 أطباء بمستشفى بلبيس المركزي وهم رئيس قسم التخدير وأخصائي الجراحة، وطبيبة أشعة تشخصية، للمحاكمة التأديبية، لاتهامهم بالإهمال الطبي الجسيم، الذي ترتب عليه وفاة سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة في حادث سيارة.

وتلقت النيابة الإدارية، بلاغا من مديرية الشئون الصحية بالشرقية بشأن الواقعة، وباشرت نيابة بلبيس تحقيقاتها برئاسة أحمد سعيد عبد الله وكيل النيابة، وإشراف المستشار ياسر زغلول، نائب مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات، عن الإهمال الجسيم في أداء المتهمين لواجباتهم الوظيفية بغيابهم التام عن المناوبة الليلية المكلفين بها ليلة الحادث، بل والإهمال الطبي الجسيم للمتهمين الأول والثاني في التعامل مع الحالة عقب استدعاءهم تليفونيًا للحضور للمستشفى، مما ترتب عليه وفاتها.

ووجه اتهام للأول رئيس قسم التخدير بالمستشفى، بالتغيب عن التواجد بالمناوبة المسائية بالمستشفى المكلف بها في ذلك اليوم، وبعد اكتشاف تغيبه واستدعائه تليفونيًا حضر للمستشفى إلا أنه امتنع عن أداء عمله بالتعاون مع الطبيب الجراح (المتهم الثاني) نحو تخدير الحالة مما ترتب عليه عدم إجراء العملية الجراحية الاستكشافية اللازمة، وبادر بترك نوبتجيته بالمستشفى رغم علمه بخطورة الحالة مما أفضى إلى وفاتها.

وكما وجه للمتهم الثاني "أخصائي الجراحة بالمستشفى" تهم التغيب عن التواجد بالمناوبة المسائية بالمستشفى المكلف بها في ذلك اليوم، وبعد اكتشاف تغيبه واستدعائه تليفونيًا حضر للمستشفى دون أن يقوم باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة نحو إجراء العملية الجراحية الاستكشافية اللازمة للحالة، أو فحصها، أو متابعتها ودون إخطار رئيس القسم، أو مدير المستشفى برفض طبيب التخدير إجراء التخدير لإجراء العملية لاستكشاف الحالة، أو تحويلها لمستشفى أخرى، حال تعذر عمل الاستكشاف اللازم لها، وقام بترك العمل بعد استدعائه، واتصال علمه بخطورة الحالة مما أفضى إلى وفاتها.

ووجه للمتهمة الثالثة "طبيبة أشعة تشخصية بمستشفى بلبيس المركزي" تهم التغيب عن حضور المناوبة المسائية المكلفة بها يوم الحادث، وبعد انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية.
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