هازارد يفاجيء ريال مدريد

وجه البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد على توجيه رسالة إيجابية إلى جماهير الميرنجي خلال فترة أعياد رأس السنة الكريسماس.





ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هازارد لم يشارك في مران ريال مدريد الأخير، ولكنه خاض تدريبات منفردة في صالة الألعاب الرياضية للتعافي إصابة في الكاحل، والتي أبعدته عن المشاركة في مباريات ريال مدريد خلال الشهر الحالي.





ونشر ريال مدريد على قناته فيديو لهازارد أثناء أدائه لبعض التدريبات، وقال "أراكم قريبًا" باللغتين الإنجليزية والإسبانية.





يذكر أن ريال مدريد يستعد حاليًا لعودة مباريات الليجا، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة السوبر الإسباني المقرر إقامتها على الأراضي السعودية في شهر المقبل.