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التموين تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر يناير

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:40 ص
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على المصيلحى- وزير التموين
على المصيلحى- وزير التموين
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بدأت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين ، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يناير المقبل، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من غد الأربعاء، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

وأكد علي المصيلحى وزير التموين، توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت ٤ شهور، القمح 5 شهور، الأرز 3 شهور، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور.

كما انتهت شركتي الجملة (العامة، المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019  بنسبة 100%؜، وجارى الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير2020 .

وشدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا على السيارات المتنقلة التابعة للوزارة لافتا الى  أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية  استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين  

ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

كانت  وزارة  التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت، على شراء  35 ألف طن زيت طعام صويا خام صب محلي  وفترة التسليم من 1 إلى 15 فبراير المقبل من إنتاج شركات  الزيوت المحلية، وأنه يتم طرح الزيت على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

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