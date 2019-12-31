أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز حاجز الـ 14000 نقطة بالتعاملات الصباحية

جلسه مصالحة تألقت بها المؤشرات الرئيسية بالدقائق الأولى من الافتتاح ليتجاوز المؤشر الرئيسي حاجز الـ 14 الف نقطة مرتفعا بنسبة 1.03% عند 14080 نقطة ، وسط قيم تداول غابت كثيرا حيث نفذ السوق حتي الآن بحوالي 133 مليون جنيه موزعه علي الأسهم بنسبة سيوله شرائية بلغت 67.57% بدعم من الشراء المؤسسي خاصة المصرية.

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، آخر جلسات العام، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، في جلسه مصالحة تألقت بها المؤشرات الرئيسية بالدقائق الأولى من الافتتاح ليتجاوز المؤشر الرئيسي حاجز الـ 14 الف نقطة مرتفعا بنسبة 1.03% عند 14080 نقطة ، وسط قيم تداول غابت كثيرا حيث نفذ السوق حتي الآن بحوالي 133 مليون جنيه موزعه علي الأسهم بنسبة سيوله شرائية بلغت 67.57% بدعم من الشراء المؤسسي خاصة المصرية.

مؤشرات البورصة المصرية

أخبار البورصة المصرية أمس الإثنين 30-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات أمس الإثنين على تباين ، لينهى الرئيسي على إرتفاع بنسبةـ 0.9% عند 13937 نقطة ، فيما انهى السبعينى على تراجع طفيف بـ 0.06% ، عند 528.81 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة نسبيا سجلت 450 مليون جنيه ، بمخطط سيولة 50% للشراء ، بحجم تداول 113 مليون سهم من خلال 16.488 صفقة ، و الذى جاء بالتعامل على 163 ورقة مالية . ربحت منها 58 ورقة و تراجعت 59 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 46 ورقة دون تغيير ، ليضيف رأس المال السوقى للشركات المقيدة الى رصيده 4.264 مليار جنيه مسجلا 703.070 مليارجنيه.





و شهدت جلسة ا أمس لإثنين إستمرار الأداء الشرائى للمستثمرين الاجانب ، ليعاود المؤشر الرئيسي الارتفاع و التجربة على منطقة المقاومة الثانوية 13950 نقطة ليجد عندها بعض المبيعات الخفيفة من المؤسسات المحلية و العريبة على القياديات ليستقر بالقرب منها عند 13937 نقطة ، مع تراجع معظم الافراد عن التفريط بأسهمه بهذه الاسعار المتدنية و بداية تكوين مراكز شرائية انتقائية من المؤسسات على بعض القياديات و خاصة التجارى الدولى الذى ارتفع بأكثر من 1% .



