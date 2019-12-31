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أول تعليق لمحامي كارلوس غصن على وصوله إلى لبنان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:36 ص
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محامي غصن
محامي غصن
وكالات
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علق جونيشيرو هيروناكا محامي كارلوس غصن الياباني، اليوم الثلاثاء، على نبأ وجود موكله في لبنان، معربًا عن "ذهوله".

  

وأكد جونيشيرو هيروناكا، أنه لم يجر أي اتصال مع موكله كارلوس منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال جونيشيرو هيروناكا: "إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول"، مؤكدا أنه لم يتلق اتصالا من غصن وعلم "من التلفزيون" أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان خرج من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

 

وبحسب هيروناكا فإن هيئة الدفاع اليابانية عن غصن لديها جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني، بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.

 

وكان غصن قد قال في بيان: "لم أفر من العدالة، لقد فررت من الظلم والاضطهاد السياسي"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

 

وأضاف أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور حيث يتم افتراض الذنب".

 

وتابع قائلا إن بإمكانه "أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام".

 

وكان شخص مقرّب من غصن، قد قال إنه وصل إلى لبنان يوم الاثنين، دون أن يذكر كيف وصل إلى لبنان.

 

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محامي كارلوس غصن لبنان كارلوس غصن اليابان

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