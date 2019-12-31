تشكيل غرفة عمليات بالقليوبية لمتابعة تأمين احتفالات رأس السنة



وفي مجال الصحة، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتواجد طاقم الأطباء والتمريض بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة بكامل طاقته، مشددا على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة في محيط الكنائس والحدائق العامه وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين الاحتفالات.



وكما رفعت مديرية الطب البيطري، درجة الاستعداد القصوى لتلقي أي شكاوى على مدار الـ24 ساعة بغرف طوارئ المديرية للعمل على التحقق منها وحلها في حينه والقيام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة والخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات.



وشدد محافظ القليوبية، على استمرار الحملات التفتيشية على محلات ومنافذ عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم على مدار 24 ساعة يوميًا بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديرية التموين لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وضبط أي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تشكيل غرفة عمليات وربطها مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك لمتابعة استعدادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، مشيرا إلى أنه تقرر رفع درجات الاستعداد القصوى في أنحاء المحافظة وكذلك استنفار جميع القيادات الأمنية وقوات الأمن المكلفه بأعمال التامين.وتقدم "الهجان"، بالتهاني القلبية لمواطني المحافظة بمناسبة الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد الجديد، متمنيًا لهم كل الخير والسعادة، مؤكدا على أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزًا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائمًا صفًا واحدا.وأكد المحافظ، خلال متابعته لرؤساء المدن والأحياء، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكافة المنشات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين والتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.