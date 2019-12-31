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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في البنوك المصرية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
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أسعار العملات اليوم في مصر
أسعار العملات اليوم في مصر
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أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 31-12-2019 وذلك بعد أداءها المتباين مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس، حيث استقر سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه بينما ارتفاع سعر اليورو وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدولار اليوم وجاءت على النحو التالي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم 

سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8822 جنيهًا للشراء 18.0308 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.9700 جنيهًا للشراء 21.1449 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو فرنك سويسري 16.4441 جنيهًا للشراء 16.5813 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 100 ين ياباني 14.6409 جنيهًا للشراء 14.7599 جنيهًا للبيع.

 أسعار العملات العربية منقابل الجنيه المصري
سجل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم نحو 4.2598 جنيهًا للشراء 4.2952 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.7023 جنيهًا للشراء 53.1609 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتى اليوم مقابل الجنيه نحو 4.3511 جنيهًا للشراء 4.3864 جنيهًا للبيع.

سجل متوسط سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2864 جنيهًا للشراء 2.3070 جنيهًا للبيع.

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