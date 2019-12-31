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كوريا الجنوبية.. اتهام وزير العدل الأسبق بالاحتيال والكسب غير المشروع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اتهم ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية وزير العدل الأسبق شو كوك، اليوم الثلاثاء، بعشرات الاتهامات بما فيها الرشوة، وذلك بعد شهرين من استقالته بسبب فضيحة تتعلق بالاستثمار العائلي والقبول الجامعي لأطفاله.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، فإن هذه الاتهامات تشكل انتكاسة للرئيس مون جاي - إثر تعيين الزعيم الليبرالي شو، وهو مساعد كبير سابق، لمنصب الحكومة لقيادة إصلاح مكتب المدعين العامين، والذي يرى النقاد أنه عرضة للضغط السياسي.

وجاء في بيان أصدره مكتب المدعي العام لمنطقة سول المركزية، أنه تم اتوجيه الاتهام لوزير العدل الأسبق وزوجته، صباح اليوم الثلاثاء، بالاستثمار العائلي واستخدام منصبه في الحصول على القبول للأطفال.

وأضاف البيان، أن "شو" يواجه عشرات الاتهامات، تتراوح بين الرشوة وتزوير المستندات والتلاعب بالأدلة وانتهاكات قانون أخلاقيات الخدمة العامة.

جنبا إلى جنب مع زوجته تشونج كيونج - شيم، تتم محاكمته بتزوير الوثائق المتعلقة بالاستثمارات العائلية والجهود المبذولة للحصول على القبول الجامعي.

وكما أوردت الوكالة، سيظل "شو" حرًا وهو يواجه المحاكمة. تم القبض على تشونج، وهو أيضا أستاذ جامعي، في أكتوبر بتهم مماثلة.

ووفقًا لـ"رويترز"، لم يرد كيم تشيل جون محامي "شو" على الفور على المكالمات الهاتفية أو رسالة نصية لطلب تعليق.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عنه قوله، إن المدعين العامين أصدروا "لائحة اتهام سياسية تستند إلى توهمهم وخيالهم".

ووصف مكتب "مون" نتائج التحقيق بأنها "ضعيفة" وقال، إنها ستعمق ثقة الناس في النيابة.

وقال يون دو هان، السكرتير الصحفي لـ "مون": "لقد هز التحقيق سلطة الرئيس. أثارت النتيجة تساؤلات حول نية التحقيق".

كانت استقالة "شو" واتهامه لهما وقع مثير للباحث القانوني السابق الذي اشتهر بالتفكير التقدمي والذي كان أحد أقرب حلفاء "مون" السياسيين وكان ينظر إليه البعض على أنه خليفة رئاسي محتمل.

وصل "مون" إلى السلطة في العام 2017، ووعد بتنظيف الفساد بعد أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في الشوارع أدت إلى عزل سلفه بارك كون هاي.

استقال "شو" من منصبه في أكتوبر بعد شهر واحد فقط في منصبه، قائلًا إن فضيحة الكسب غير المشروع حول عائلته أصبحت عبئًا سياسيًا على حكومة "مون".

وأعقب تعيينه احتجاجات في الشوارع لصالح الرئيس وضده على نطاق لم يشهده منذ عام 2017، حيث وصل إلى مستوى الدعم العام لـ"مون".
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