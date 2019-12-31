سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في السوق المحلي

سعر الذهب اليوم في مصر





حافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في مصر على استقراره بأسواق الصاغة خلال، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الاصفر، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-12-2019





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 585.97 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 683.97 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 781.66 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,472 جنيها.





أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 585.97 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر683.97 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 781.66 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,472 جنيه.





سعر الذهب الأن

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 763 إلى 766 عيار 22 700 إلى 702 عيار 21 668 إلى 670 عيار 18 573 إلى 574 عيار 14 445 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.885 إلى 23.956 الجنيه الذهب 5,376 إلى 5,392 الكيلو 768.000 إلى 770.286



