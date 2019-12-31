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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في السوق المحلي
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
حافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في مصر على استقراره بأسواق الصاغة خلال، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الاصفر، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-12-2019
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 585.97 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 683.97 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 781.66 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,472 جنيها.
أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 585.97 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر683.97 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 781.66 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,472 جنيه.
سعر الذهب الأن
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
763 إلى 766
عيار 22
700 إلى 702
عيار 21
668 إلى 670
عيار 18
573 إلى 574
عيار 14
445 إلى 447
عيار 12
382 إلى 383
الاونصة
23.885 إلى 23.956
الجنيه الذهب
5,376 إلى 5,392
الكيلو
768.000 إلى 770.286
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