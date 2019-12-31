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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في السوق المحلي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:11 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

حافظ سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في مصر على استقراره بأسواق الصاغة خلال، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الاصفر، وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الذهب اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31-12-2019

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل  585.97 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 683.97 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 781.66 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,472 جنيها.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  585.97 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر683.97 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 781.66 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,472 جنيه.

سعر الذهب الأن

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

763 إلى 766

عيار 22 

700 إلى 702

عيار 21

668 إلى 670

عيار 18

573 إلى 574

عيار 14

445 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.885 إلى 23.956

الجنيه الذهب

5,376 إلى 5,392

الكيلو

768.000 إلى 770.286

 


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