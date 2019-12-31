"صحة المنوفية": وفرنا التخصصات الطبية النادرة خلال 2019

كشف الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن المحافظة شهدت خلال عام 2019 صعوبات في توفير أطباء للتخصصات النادرة، كالجراحة والمخ والأعصاب والأوعية الدموية وجراحة قلب وصدر.



وأوضح، خلال حواره مع بوابة الفجر، أن مديرية الصحة بالمنوفية استطاعت التغلب على تلك المشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك من خلال التعاقد مع كافة أساتذة الجامعة والمتخصصين في هذه المجالات لسد العجز بالمستشفيات.



وأشار "الحناوي"، إلى أن مستشفى جراحة المخ والأعصاب بميت خلف تقوم بكل عمليات الجراحة، وقريبًا ستشهد إجراء عمليات المخ، مؤكدا أن تلك التطورات التي تشهدها مستشفيات المحافظة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الإمكانيات اللازمة لعلاجهم.