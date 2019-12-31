Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صحة المنوفية": وفرنا التخصصات الطبية النادرة خلال 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الباهي
Advertisements
كشف الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن المحافظة شهدت خلال عام 2019 صعوبات في توفير أطباء للتخصصات النادرة، كالجراحة والمخ والأعصاب والأوعية الدموية وجراحة قلب وصدر.

وأوضح، خلال حواره مع بوابة الفجر، أن مديرية الصحة بالمنوفية استطاعت التغلب على تلك المشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك من خلال التعاقد مع كافة أساتذة الجامعة والمتخصصين في هذه المجالات لسد العجز بالمستشفيات.

وأشار "الحناوي"، إلى أن مستشفى جراحة المخ والأعصاب بميت خلف تقوم بكل عمليات الجراحة، وقريبًا ستشهد إجراء عمليات المخ، مؤكدا أن تلك التطورات التي تشهدها مستشفيات المحافظة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير الإمكانيات اللازمة لعلاجهم.
Advertisements

أخبار تهمك

"الأعلى للأثار" يكشف مفاجأة جديدة تهز العالم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس ليلة رأس السنة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status