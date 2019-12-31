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هايلي ستينفلد تعلن قرب طرحها لأغنية جديدة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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تستعد النجمة الشابة هايلي ستينفلد، للعودة للغناء من جديد، بعد غياب عن العمل بالموسيقى طوال عام 2019، لانشغالها بتصوير أحدث مسلسلاتها.
ونشرت "هايلي" على حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تعلن بها عن اسم أول أغنية ستطرحها خلال عام 2020 المقبل، وهي wrong direction.

وربط الملايين من متابعي "هايلي" اسم الأغنية الجديدة، بعلاقتها العاطفية بنجم فريق "وان دايركشن"، نايل هوران، والتي انتهت نهاية عام 2018 الماضي.

واستمر الثنائي في علاقتهما العاطفية لمدة عام قبل أن ينفصلا في ديسمبر 2018، وتوقع متابعيها أن تحمل الأغنية الجديدة العديد من التلميحات التي تشير بها للعلاقة بينها وبين حبيبها السابق.
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