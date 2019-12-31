أحد نجوم هاري بوتر يكشف النهاية المأساوية لمسيرته الفنية بعد نهاية السلسلة الشهيرة



وجسد رانكين شخصية بيرسي ويزلي، أحد أفراد أسرة ويزلي الشهيرة، التي كان منها الصديق المقرب لشخصية هاري بوتر ضمن الأحداث، المعروف باسم "رون ويزلي".



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن رانكين كشف في حوار اجراه مع الصحيفة، عن ان مسيرته الفنية تحولت بشكل مأساوية لمنحنى مخيب، إذ لم يتلقى أي أدوار هامة او طلبات لتجارب اداء منذ نهاية افلام هاري بوتر رسميا.



وكشف رانكين، أنه أضطر منذ ذلك الوقت للعمل كساقي باحد الحنات، بمسقط رأسه شرق دولة ويلز، بعد أن فقد الأمل في العمل بالسينما من جديد.



وشارك رانكين في الأجزاء الثمانية من سلسلة أفلام هاري بوتر، وكانت مشاركته المؤثرة في الجزأين الأول والثاني.



كان كريس رانكين واحدا من الممثلين الذين شاركوا في بطولة أفلام هاري بوتر، وحظي بدور ثانوي في الأجزاء الأولى للسلسلة.