سلمى أبو ضيف تودع عام 2019 بمايوة "بكيني" وتغلق خاصية التعليقات (صورة)

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، بمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، أثناء عطلتها بالخارج، وظهرت سلمى مرتدية مايوة "بكيني" ونظارة شمس،



وألغيت خاصية التعليقات على الصورة، وأرفقت تعليقا عليها قائلة: "وداعًا 2019 لقد كنتي مذهلة بالنسبة لي".



ومن المتعارف على الفنانة سملى أبو ضيف، إطلالتها الجريئة قليلًا، وحبها للسفر وألتقاط الصور، ومشاركة جمهورها دائمًا بيومايتها الخاصة وتجاربها.



يشار إلى أن الفنانة سلمى أبو ضيف، شاركت في الماراثون الرمضاني بمسلسل "حدوتة مرة" وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول امرأة تدعي "مره" تكرها والداتها، وتكبر "مره" التي تجسد دورها غادة عبدالرازق، وتتزوج وتنجب 3 أطفال، وتظل الظروف المعيشية الصعبة التي تتعرض لها، فتضطر لبيع أطفالها، وتقتل زوجها وتسافر إلى الإسكندرية لتبدأ حياة جديدة، إلا أن القدر لم يمنحها فرصة، فتسعى مُرّة خلف أطفالها في محاولات للعثور عليهم.



يذكر أن سلمى أبو ضيف، عرفها الجمهور من أول عمل لها في مسلسل "حلاوة الدنيا"، حيث جسدت دور "عليا" شقيقة "أمينة" التي جسدت دوها هند صبري، المصابة بمرض اللوكيميا، وكانت دائمًا تساند شقيقتها، وبعد ذلك تتعرف على شاب منفصل عن زوجته ولديه طفلة ويجمعهما قصة حب إلا أنها تنفصل عنه في أخر الأمر بسبب أنه كان عنيفًا وحادًا معاها.

