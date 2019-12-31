Advertisements
Advertisements
Advertisements

أزمة بين راموس وزيدان

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:07 ص
Advertisements
زيدان وراموس
زيدان وراموس
الفجر الرياضي
Advertisements

تلوح بوادر أزمة بين سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه زين الدين زيدان بسبب رغبة اللاعب في في المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

 

أكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن راموس كشف صراحة عن رغبته في الذهاب لأولمبياد طوكيو 2020 للعب مع منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، ومن المحتمل جداً أن يتم استدعاء قائد الريال لهذه البطولة، حيث يحق لكل منتخب ضم 3 لاعبين تتعدى أعمارهم 23 عاماً.

 

وأشار الموقع إلى أن ذهاب راموس لأولمبياد طوكيو، وهي المسابقة التي ستقام يوم 24 يوليو حتى 9 أغسطس تعني أن ريال مدريد سيستهل تحضيرات ما قبل الموسم دونه، حتى يبدأ الريال مشواره في الليجا وهذا أمر يقلق النادي وكذلك زيدان.

 

ولا يوافق زيدان على ذهاب راموس إلى أولمبياد طوكيو لأنه سيخسره بالتأكيد لعدة مباريات متتالية في الدوري الإسباني موسم 2020-2021، وهذا غير مقبول كونه أحد أعمدة الفريق الرئيسية، ولا يتخيل بدأ الموسم دونه.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد سيرجيو راموس زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس ليلة رأس السنة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 13 ساعة

"الأعلى للأثار" يكشف مفاجأة جديدة تهز العالم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 10 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 19 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 15 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

زيدان يحدد مدرب ريال مدريد الجديد

رسميا.. ريال مدريد يعلن ضم مدافع برازيلي هدية لـ"زيدان"

رودريجيز يطعن زيدان

أحمد شوبير يدافع عن محمد صلاح

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20 مارس.. نجم باريس يوقع للملكي

القضاء الفرنسي يحقق مع "الخليفي" في فضيحة قطر

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

06:11 ص

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status