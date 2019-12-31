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الرقابة المالية تعفى الشركات من تعديل أنظمتها لإدخال التصويت التراكمي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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في إطار التخفيف والتيسير على الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الإدارة - في إجتماعه الأخير -على اجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، وكذا ادخال تعديل على ضوابط الترخيص واستمرار الترخيص للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، وبموجب هذ التعديل يتم إعمال آلية التصويت التراكمي عند اجراء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة وبما يسمح بالتمثيل النسبي كلما أمكن ذلك ، كأحد شروط القيد في البورصة بالنسبة للشركات المقيدة ،وأحد شروط الترخيص واستمرار الترخيص ونقل الملكية بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك دون الحاجة لإدخال ذلك التعديل  في أنظمتها الأساسية.

وقال الدكتور عمران انه مع اضطلاع هيئة الرقابة المالية في ممارسة مهامها المتعددة لتحقيق التوازن في حقوق المتعاملين في الأسواق، والعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية فقد فضل مجلس إدارة الهيئة الاكتفاء بتطبيق آلية التصويت التراكمى بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة عند اجراء الانتخابات في الجمعيات العمومية.

الجدير بالإشارة أن التصويت التراكمى يعد نظام مستحدث أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.

وسبق لهيئة الرقابة المالية في منتصف عام 2018 ان أصدرت القرارين رقمى (154) و (155) بشأن وجوب تعديل في النظام الأساسى للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والنص على آلية التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبى في عضوية مجلس الإدارة لحماية صغار المستثمرين في تلك الشركات ومنحت مهلة للشركات المخاطبة بأحكام القرارين لتوفيق أوضاعها حتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2019 .
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