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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في مصر .. العملة تستقر في رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-12-2019  في مصر خلال بدلية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ، وبذلك يواصل حالة الاستقرار التي يشهدها خلال الفترة الفترة الماضية والتى امتدت حتى نهاية عام 2019، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك المصرية 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib، و15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.00 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

خسائر الدولار مقابل الجنيه خلال 2019
سلسلة من الخسائر الفادحة أصابت أسعار الدولار خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.

أسعار الدولار في البنوك 

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

البنك المركزي

15.9882

16.1104

البنك الأهلي

15.99

16.09

بنك مصر

15.99

16.09

بنك القاهرة

15.99

16.09

بنك قناة السويس

15.98

16.08

العربي الأفريقي

15.99

16.09

بنك بلوم

16.08

16.18

أبوظبي الإسلامي

16.01

16.10

بنك SAIB

16.01

16.10

مصر إيران

16

16.10

بنك HSBC

15.99

16.09

المصرف العربي

15.99

16.09

الكويت الوطني

15.98

16.08

عودة

16

16.10

المشرق

16

16.10

التعمير والإسكان

15.99

16.09

الاهلي الكويتي

16.001

16.10

المصرف المتحد

16

16.10

المصري الخليجي

16

16.10

الإسكندرية

15.99

16.09

التجاري الدولي

15.98

16.08

كريدي أجريكول

15.99

16.09



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