سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في مصر .. العملة تستقر في رأس السنة

سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-12-2019 في مصر خلال بدلية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر ، وبذلك يواصل حالة الاستقرار التي يشهدها خلال الفترة الفترة الماضية والتى امتدت حتى نهاية عام 2019، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.11 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.00 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib، و 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع.



