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جاستن بيبر يعلن عن تواريخ محتملة لعدد من أغاني ألبومه الجديد

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عاد النجم جاستن بيبر، لتشويق متابعيه على حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بنشره لعدد من التواريخ المبهمة، التي لم يحدد عن أي شئ ترمز حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن جاستن كتب هذه التواريخ، ظهر 31 ديسمبر، و3 يناير وظهر 4 يناير، واختتم منشوره بهاشتاق عام 2020.

ويرجح أن هذه مواعيد طرح إما بعض أغاني البومه الجديد الذي أعلن عنه، أو بروموهات ترويجية للأغاني التي ستطرح ضمنه.

ويستعد المغني الكندي الشاب الشهير جاستن بيبر للعودة من جديد للظهور بالساحة الفنية، بعد غياب دام لخمسة سنوات، حين طرح آخر ألبوم له.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، فيديو ترويجي نشره جاستن على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، أعلن من خلاله عن أن عودته ستكون مع بداية عام 2020 المقبل.

وتضمن الفيديو تفصيليا، إعلان جاستن عن طرحه لألبوم غنائي جديد، وأن أول أغنية من هذا الألبوم ستطرح بطريقة السينجل، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب بتاريخ 3 يناير القادم.

وسيكون عنوان هذه الأغنية Yummy، ونوع الألبوم stadium album، بالإضافة لأعلان جاستن عن قيامه بجولة فنية يحي خلالها عدد من الحفلات الغنائية للترويج لهذا الألبوم الجديد، تقام بعدد من المدن الكبرى داخل وخارج الولايات المتحدة.

يذكر أن آخر ألبوم طرحه جاستن بيبر بالأسواق، كان بعنوان purpose، وتضمن عدد كبير من الأغاني المميزة صورها جاستن جميعها بطريقة الفيديو كليب وطرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وكان منها أغنية بعنوان Love Yourself وأخرى بعنوان Sorry.
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الكلمات المفتاحية

جستن بيبر الديلي ميل

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