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بالأرقام.. مشوار الحمام المطروحي خلال الدور الأول بالقسم الثاني

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
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بوابة الفجر
أحمد تيتو
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إختتم نادي الحمام المطروحي مباريات الدور الأول بالمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني بلقاء مالية كفر الزيات وخلال مشوارة خاض الفريق المطروحي 11 مباراة، حقق خلالهم 4 انتصارات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

بدأ فريق الحمام مشواره مع المدير الفني السابق أحمد فكري الصغيربلقاء فريق المنصورة وانتهي بالتعادل السلبي، ثم الخساره من غزل المحلة بهدف نظيف، أعقبها الفوز علي دكرنس في الجولة الثالثة بهدف ليايا كونية،وفي الجولة الرابعة نال الفريق هزيمة كبيرة من فاركو 2/4، ثم خسر من دمنهور في الجولة الخامسة علي ملعب الحمام 1/3 لينتهي دور المدير الفني أحمد فكري مع الفريق.

وتعاقد النادي مع سمير سعد كمدرب عام وتولي قيادة الفريق في منصب المدير الفني في مباراة الرجاء في الجولة السادسة وخسرها الفريق 3/4 بعد إن كان متقدما علي فريف الرجاء حتي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، وبعدها تعاقد مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان مع مجدي طلبة المدير الفني الحالي، ومحمود عز مدرب مساعد له وحقق طلبة الفوز في المباراة الأولي التي قادها فنيا، علي فريق أبو قير للإسمدة بهدف نظيف بعشرة لاعبين ، وتعادل في المباراة التالية في الجولة التاسعة مع بلدية المحلة بملعب المحلة 2/2 ، وفاز في المباراة التالية في الجولة العاشرة بهدفين إعتباريين بسبب إلغاء حكم المباراة أحمد صالح المباراة لعدم إكتمال العدد القانوني للاعبي فريق بيلا.

وقي الجولة العاشرة حقق نادي الحمام فوزا كبيرا علي الأوليمبي في عقر دارة بهدفين أحرزهم كاستيلو ، ومحمود أبو جودة، وتعادل الفريق في أخر مبارياتة أمام مالية كفر الزيات 1/1.

وخلال مشوارة نجح الفريق المطروحي إحراز 15 هدف، وإستقبلت شباكة 16 هدف ، حيث سجل يايا كونية المحترف 4 أهداف بواقع هدف في دكرنس ، وهدف في أبو قير، وهدفين في شباك بلدية المحلة، وسجل مهاجمة محمود أبو جودة المنتقل للفريق من المقاصة هدفين بواقع هدف في شباك الرجاء، وهدف في شباك الأوليمبي، وأحرز كل من محمود أبو جودة، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، ومحمود الزناتي ، والدسوقي مسعد، وشهاب محمد ولكل منهم هدف.

ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.

وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.
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الكلمات المفتاحية

دوري القسمي الثاني الأبادة الجماعية

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