توبا بويوكستون مغنية لأول مرة.. تعرف على التفاصيل

قررت الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ"لميس" ختام 2019، واستقبال العام الجديد بهدية لجمهورها، حيث انشأت قناة رسمية عبر موقع يوتيوب تحمل اسمها وطرحت كوفر لأغنية Sayenizd، أو "بفضلكم"، التي صدرت في العام 1995 لـ Ercan Saatçi





وصورت بويوكستون، طريقة الفيديو كليب في أجواء هادئة، وكان لافتاً ظهور حبيبها، رجل الأعمال أوموت أفيرجان في بعض اللقطات بالكليب الذي اشرف أيضاً على اخراجه.





الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ"لميس"النجمة التركية اعربت عن سعادتها بإطلاق قناتها، وكتبت: "أنا سعيدة لأنه أصبح بيننا قناة جديدة. أنا ممتنة للغاية لكل من ساهم في ابتكار هذا العمل معي"، وأضافت: "كل لحظة هي تجربة جديدة في الحياة، وتصبح أكثر قيمة عندما نشاركها".











