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بيان مهم لركاب القطارات

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 08:13 ص
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قطار
قطار
كرستينا عياد
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أعلنت هيئة السكك الحديدية، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وشملت التأخيرات: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة

واعتذرت السكك الحديد، للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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