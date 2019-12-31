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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الترجي بث مباشر

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 07:46 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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تقام بعض المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 31 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الترجي ضد شبيبة القيروان في الدوري التونسي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ13"

الترجي ضد شبيبة القيروان، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السوداني

الأمل عطبرة ضد هلال الفاشر، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
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