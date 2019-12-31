الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس ليلة رأس السنة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الثلاثاء، الموافق 2019/12/31، والذي يوافق ليلة رأس السنة، لافتة إلى أنه طقس شديد البورة ليلا، ومعتدل نهارًا.





وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.





وتابعت: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح وأغلبها غربية إلى شمالية معتدلة، وتنشط على جنوب سيناء".





أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 09 17

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 09 16

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 07 15

بورسعيد 11 17

دمياط 11 17

الزقازيق 11 17

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 18

العريش 09 17

رفح 09 16

رأس سدر 10 16

نخل 01 14

نويبع 13 19

طابا 11 17

كاترين 02 09

الطور 09 19

شرم الشيخ 13 21

الغردقة 09 19

مرسى علم 15 20

الفيوم 09 17

بنى سويف 10 17

المنيا 08 18

أسيوط 06 18

سوهاج 08 18

قنا 07 19

الأقصر 07 19

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 21

الوادى الجديد 07 18

شلاتين 14 23

ابو رماد 13 24

حلايب 16 21