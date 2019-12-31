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عاجل.. مفاجآت جديدة ينتظرها المواطنون في طقس ليلة رأس السنة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:57 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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يستعد ملايين المواطنين للاحتفال بـ"ليلة رأس السنة"، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت عدة تحذيرات للمحتفلين للانتباه على صحتهم خلال الاحتفال.

طقس ليلة رأس السنة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الثلاثاء، الموافق 2019/12/31، والذي يوافق ليلة رأس السنة، لافتة إلى أنه طقس شديد البورة ليلا، ومعتدل نهارًا.

وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

وتابعت: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط الرياح وأغلبها غربية إلى شمالية معتدلة، وتنشط على جنوب سيناء".

نصائح مهمة في "الكريسماس"
وجه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الأجواء السيئة في الطقس.

ولفت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، الاثنين، إلى أن درجات الحرارة، تشهد انخفاضا أقل من المعدلات الطبيعية، لهذا الوقت من العام، بنحو 3-4 درجات، وهناك فرصا لتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وهي أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين، بالقيادة بهدوء أثناء انخفاض الرؤية، والالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خلال هذه الفترة لانخفاض درجات الحرارة، وارتداء الملابس الثقيلة في أثناء الاحتفال بأعياد الكريسماس.

بيان بدرجات الحرارة
أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة 09 17
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 08 17
بلطيم 09 16
مطروح 08 16
السلوم 09 15
سيوة 07 15
بورسعيد 11 17
دمياط 11 17
الزقازيق 11 17
الاسماعيلية 09 18
السويس 10 18
العريش 09 17
رفح 09 16
رأس سدر 10 16
نخل 01 14
نويبع 13 19
طابا 11 17
كاترين 02 09
الطور 09 19
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 09 19
مرسى علم 15 20
الفيوم 09 17
بنى سويف 10 17
المنيا 08 18
أسيوط 06 18
سوهاج 08 18
قنا 07 19
الأقصر 07 19
أسوان 08 20
أبوسمبل 08 21
الوادى الجديد 07 18
شلاتين 14 23
ابو رماد 13 24
حلايب 16 21
رأس حدربة 15 21
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الكلمات المفتاحية

ليلة رأس السنة طقس رأس السنة الكريسماس أخبار

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