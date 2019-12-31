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يوفنتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
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برشلونة
برشلونة
وسام محمد
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اقترب فريق يوفنتوس الإيطالي، من الحفاظ على حارس مرماه البولندي فويتشيك تشيزني، بشكل رسمي، رغم بعض التقارير التي تزعم تعاقد البيانكونيري، مع الألماني مارك أندري تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" فإن نادي يوفنتوس توصل لاتفاق نهائي مع تشيزني من أجل تجديد عقده مع الفريق، مؤكدة أنه لا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

وأشارت إلى أن عقد تشيزني الجديد مع يوفنتوس، سيمتد حتى عام 2024، وسيحصل على راتب سنوي 7 مليون يورو في الموسم الواحد.

وذكر الموقع أن رغم الثقة الكاملة التي يحظاها تشيزني من إدارة يوفنتوس، إلا أن الثنائي تيرشتيجن حارس مرمى برشلونة وجيانلويجي دوناروما يعد من كبرى الأهداف للسيدة العجوز في سوق الانتقالات.
واختتم الموقع، ولكن تشيزني يمثل الحاضر والمستقبل بالنسبة ليوفنتوس في حراسة المرمى.

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