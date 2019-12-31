عاجل.. أول قرار من "التموين" في 2020 يسعد الأسر المصرية (اعرف التفاصيل)

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأربعاء، صرف مقررات شهر يناير، لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال شركات الجملة التابعة للوزارة.





كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، عن توافر السلع الاستراتيجية، حيث وصل احتياطي السكر إلى ما يكفي 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز واللحوم والدواجن المجمدة ما يكفي 3 أشهر.



