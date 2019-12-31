"خالد يوسف وجوهرة".. أبرز جرائم الدعارة في 2019

"تساقط الحياء"..جاء الكثير من الفتيات والشباب من بلادهم، بعد شقاء أسرهم عليهم ليلحقوا بهم العار، لعرض أنفسهم وتقديم العهر مقابل أموال باهظة، وكانت أبرز تلك القضايا للمشاهير ومن ضمنهم المخرج "خالد يوسف، "والراقصة "جوهرة"، ومن بين السطور التالية ترصد "الفجر"، أبرز جرائم الدعارة والأعمال المنافية للآداب.

"حفلة شذوذ" بالشيخ زايد

في مطلع شهر مارس، كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من أفراد الأمن الإداري بكومباوند شهير، بتعرض شاب يحمل جنسية إحدي الدول العربية، للسرقة بالإكراه على يد 4أشخاص أدلي بأوصافهم، وسرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت التحريات، أن الشاب أحضر المتهمين لممارسة الشذوذ الجنسي معهم، مقابل مبالغ مالية، إلا أنهم اختلفوا على المبلغ المتفق عليه، ما دفعهم للتعدي عليه بالضرب وسرقة مبالغ مالية، هواتف محمولة، وفروا هاربين، ثم تم القبض عليهم واعترفوا بجريمتهم.

من المغرب للعجوزة

وفي منتصف شهر إبريل، جاءت من بلدها المغرب، تلك الحسناء "ش.م" 30 عامًا، لتقوم بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية للدعوة راغبة المتعة لممارسة الجنس وعرض صورها عليها للاستقطاب الزبائن، بمنطقة العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها

من القليوبية للدقي

"الأدب فضلوه عن العلم"..كانت حسناء القليوبية، تركت القيم التي تعلمها للأولاد في المدرسة، ووقعت المدرسة وتدعى "د.ك" في وكر تلك العالم في شهر يونيو، فقامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بمنطقة الدقي، وعرض صورها عليها لاستقطاب الزبائن.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها

شاذ مقابل أجر مادي

وكان للشباب نصيب من السقوط في عالم الدعارة، فتمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مواطن يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ويدعى "م.ح"، قام بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الشذوذ الجنسي مع شخص آخر، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بالمهندسين، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهم والقبض عليه.

4 سيدات مضيفات وراقصة

وفي نهاية شهر أغسطس، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط 5 سيدات ضمنهن 4 سيدات مضيفات بكافيه وسيدة تعمل راقصة في العقد الثاني والثالث بمنطقة العجوزة، لقيامهن باستقطاب الزبائن من داخل الكافيه المذكور، وذلك لممارسة أعمال الدعارة، وذلك بمقابل مبالغ مالية.

وبالانتقال والفحص، تم ضبط السيدات داخل الكافيه رفقة 3 شباب، وتبين أنهن اتخذوا من الكافيه وكرًا لاستقطاب الزبائن، وعثر بحوزتهن على مخدرات وسجائر حشيش.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات

مقابل 2000 جنيه

"بمقابل 2000 جنيه"، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر 22 عامًا وتعمل موظفة بأحد الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالتواصل معها على ممارسة الجنس، حيث اتفقت معه على إقامة العلاقة المحرمة فيما بينهما مقابل 2000 جنيه للساعة.

وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة، وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.

"مقابل 300 دولار"

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مواطن ويدعى "ع.ر" من بلدة المنوفية يبلغ من 19 عامًا قام بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الشذوذ الجنسي مع الآخرين، وذلك لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بالعجوزة، ويقوم عن طريق الموقع بعرض معلومات ومحادثة لاستقطاب الزبائن بمقابل 300 دولار يقدر ب 5000 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهم للتواصل معه، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب وتم ضبط المتهم والقبض عليه

خالد يوسف وشيما

وكانت القضية الأشهر إعلاميًا في عام 2019، عندما ظهرت "شيما الحاج" في فيديو إباحي وهي تمارس الجنس مع المخرج السينمائي وعضو مجلس النواب المصري "خالد يوسف"، كما ظهرت وهي ترقص في بداية الفيديو له..

وكانت فضيحة جنسية شغلت الرأي العام في مصر بطلتها الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بعد ظهورهما في فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى ظهور فيديوهات أخرى للمخرج المعروف مع إعلامية وراقصة وسيدة أعمال أخريات..

وفي نهاية العام، كان للراقصة "جوهرة" نصيب في الأعمال المنافية للآداب، يبدو أن الراقصة جوهرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب للراقصة جوهرة وبرفقتها شاب يدعى خالد أحمد أثناء وضع مخل بينهما.

وكشفت مصادر أمنية، في وقت سابق، أن هذا الفيديو تم تصويره عن طريق هاتف محمول من شقة سكنية بمنطقة الدقي.

فيما فجر الشخص الذي رافق جوهرة في الفيديو مفاجأة، إنه متزوج من الراقصة جوهرة وبالتالي فما حدث بينهما لايدين أحدا منهما لأن هذا أمر طبيعي بين الأزواج.