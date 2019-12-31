Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:42 ص
Advertisements
دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أفريقيا
حسن شحاتة
Advertisements
ينتظر عشاق الكرة الأفريقية انطلاق منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات الجولة  في التقرير التالي

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا
الزمالك ضد زيسكو، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

فيتا كلوب ضد الترجي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

صن داونز ضد اتحاد العاصمة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

بترو أتلتيكو ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

الهلال ضد النجم الساحلي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

مازيمبي ضد أول أغسطس، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

بلاتينيوم ضد الأهلي، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 12 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات اليوم مواعيد عرض عروس بيروت مواعيد دوري أبطال أفريقيا اليوم دوري أبطال أفريقيا الزمالك ضد زيسكو

أخبار تهمك

تردد قناة الزمالك وموعد انطلاقها على القمر الصناعي "Nile sat"

منذ حوالي 9 ساعات

تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأهلي أمام المقاصة

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يصدم الأهلي ويقرر خصم 3 نقاط بسبب مباراة سموحة "مستند"

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يستقر على الدولة المستضيفة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وتوتنهام بموافقة مورينيو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يضحي بوليد أزارو (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الإثنين: أول رسالة تحذيرية إلى كهربا.. انتظار قرار الخطيب لحسم الصفقة الكبري.. خصم 3 نقاط من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في ملف الراحلين عن ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرارات مجلس إدارة الأهلي بعد اجتماع اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الإثنين: نجم الفريق يُهدد بالرحيل.. موعد انطلاق قناة الزمالك.. توقيت مباراة الأبيض المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي.. ويحسم الجدل بشأن الصفقة الثانية في يناير

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2019.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي.. واختبارات صعبة للأهلي والزمالك بأفريقيا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 28 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 29 / 9 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 2 / 11 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم السبت.. أستون فيلا ضد ليفربول.. وقمة إيطالية مرتقبة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:51 م

بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

مصدر بالأهلي.. الخطيب ينتظر قرار فايلر النهائي لخطف الصفقة المميزة

05:13 م

عاجل.. الأهلي يوجه أول تحذير لـ"كهربا"

05:33 م

عروض كارفور مصر | كتالوج تخفيضات Carrefour Market بمناسبة رأس السنة 2020 وخصومات كارفور بمناسبة الـ Christmas

03:18 م

عاجل.. مدرب الزمالك المُقال يكشف سبب فشل خالد بوطيب

04:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status