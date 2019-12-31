ينتظر عشاق الكرة الأفريقية انطلاق منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات الجولة في التقرير التالي





مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا

الزمالك ضد زيسكو، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.





شبيبة القبائل ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.





فيتا كلوب ضد الترجي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.





صن داونز ضد اتحاد العاصمة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.





بترو أتلتيكو ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.





الهلال ضد النجم الساحلي، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.





مازيمبي ضد أول أغسطس، تقام المباراة يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.





بلاتينيوم ضد الأهلي، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 12 يناير المقبل، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.