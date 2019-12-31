هل يحقق أرتيتا انتصاره الأول مع أرسنال ضد مان يونايتد ؟

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق أرسنال بقيادة مدربه الجديد ميكيل ارتيتا يوم الأربعاء 1 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





نتيجة مباراة ارسنال الماضية في البريميرليج :-





وكان قد خسر الجانرز مباراته الماضية أمام فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة، حيث تقدم أرسنال حتى الدقيقة 81 من الشوط الثاني، ولكن قلب البلوز المباراة في 5 دقائق عن طريق الثنائي تامي ابراهام وجورجينهو.





نتيجة مباراة مان يونايتد الماضية في الدوري الإنجليزي :-





بينما حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارا سهلا على حساب فريق بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، واحرز ماركوس راشفورد وانطوني مارسيال هدفين مانشستر في اللقاء.





ويسعى ميكيل ارتيتا لتحقيق فوزه الأول مع أرسنال منذ قدومه كمدرب للفريق، حيث تعادل في لقاءاه الأول مع فريق بورنموث بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وخسر مباراته الثانية في ديربي لندن.





وستكون مباراته ضد مانشستر يونايتد فاصلة له من أجل تحقيق بداية جيدة مع الجانرز، من أجل مساعدته في الفترة المقبلة على تقديم المزيد من النتائج الإيجابية لدى الجماهير اللندنية وأيضاً بعد التعاقد مع صفقات في الميركاتو الشتوي.





ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :-





ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية.





ترتيب مان يونايتد وارسنال في البريميرليج :-





ويحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بينما يأتي فريق أرسنال في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة.





يذكر أن إدارة فريق أرسنال كانت قد أعلنت في منتصف الموسم رحيل المدرب الإسباني يوناي إيمري عن تدريب الفريق بعد النتائج السيئة التي عاشها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.