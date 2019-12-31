تعرف على "ميرنا فتحي".. أحلى بنت في مصر (فيديو)



وروت ميرنا فتحي، الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا، والتي واجهت مرض السرطان بجلسة تصوير، تجربتها في محاربة مرض السرطان، بعد إصابتها بورم في العين وجزء من الجمجمة وخضوعها لجلسات كيماوي لمواجهة المرض.



وقالت ميرنا: "أنا ربنا بيحبنى أوي علشان ابتلاني بالمرض ده"، مشيرة إلى أنها قامت بقص شعرها قبل أن يسقط من الكيماوي، وذلك لم يشعرها بالخجل، أمام الناس وإلتقاط صور لها دون شعر.





وأشارت إلى أنها في الصف الثاني الثانوي، وأنها تحاول ان تتخطى أثار جلسات الكيماوي، معربة عن شكرها لكل من ساندها وخاصة شقيقها "مهند" الذى قص شعره تضامنا معها.



منحت الفنانة إسعاد يونس في حلقة الاثنين من برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر شاشة "دي إم سي" جائزة "أحلى بنت في مصر" لفتاة تحدت ظروف المرض بالإرادة والإيمان.