تعرف على أهمية صندوق مصر السيادي (فيديو)



ونفى "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن يكون الصندوق بابا خلفيا للخصخصة، مؤكدا أنه لن يكون كذلك، مشيرا إلى أنه بصدور النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء سيمارس مهامه.



وأوضح أن الصندوق أنشئ بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، لاسيما وأن هذا الصندوق له ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية، ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة في نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه.



وأشار "عبد العزيز"، إلى أن هذا الصندوق كان في إطار أهداف استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدا أنه يتمتع بمرونة الكيانات الاقتصادية وعمل شراكات مع الجهات العالمية، وأيضا يتمتع بقوة الدولة الإدارية.



ولفت إلى أن مصر غنية بالثروات والأصول، ولكن يجب أن نحسن استغلالها، ومن هنا جاءت فكرة الصندوق وصدر القانون في عام 2018 قانون 177 لسنة 2018 وبعد ذلك جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وعن أهداف صندوق مصر السيادي، أكد أنه يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.



كشف محمد عبد العزيز، المستشار القانوني لوزارة التخطيط، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضو مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، أهمية الصندوق بالنسبة للاقتصاد المصري.